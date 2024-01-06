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13:57, 6 января 2024Мир

Решение Ирака вывести иностранный военный контингент из страны объяснили

Политолог Тарасов связал вывод иностранного контингента из Ирака с сектором Газа
СюжетВойна Израиля с ХАМАС

Фото: Thaier Al-Sudani / Reuters

Решение властей Ирака вывести из страны иностранный военный контингент связано с войной между Израилем и палестинской группировкой ХАМАС в секторе Газа. Так позицию Багдада в разговоре с «Лентой.ру» объяснил политолог, эксперт по проблемам стран Ближнего Востока и Кавказа Станислав Тарасов.

«Ирак не первый раз выступает с такими требованиями. У него подписано соглашение с американцами о военном присутствии, это соглашение предусматривает обеспечение безопасности самого Ирака. Но есть давление, которое оказывает Иран и шиитские формирования. В условиях военных действий в Газе они требуют вывода войск, поскольку ситуация осложняется и иракское руководство обвиняют в содействии произраильским силам. Это антиизраильская кампания, которая охватывает массу регионов, приводит к вооруженным выступлениям различных группировок. Это подрывает систему безопасности», — объяснил он.

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Ранее премьер-министр Ирака Мухаммед Шия ас-Судани заявил о начале вывода иностранного военного контингента из страны. Власти пошли на такой шаг после американского удара по Багдаду, который унес жизнь полевого командира проиранского шиитского движения «Хезболла Ан-Нуджаба» Муштака Джавада Касима аль-Джавари.

«Правительство устанавливает дату начала работы двустороннего комитета для принятия мер по окончательному прекращению присутствия сил международной коалиции в Ираке», — говорится в заявлении.

По информации агентства Reuters, в стране находятся около 2500 американских военных. Их задача — помочь местным силам противостоять возрождению «Исламского государства» (ИГИЛ, запрещенная в России террористическая организация).

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