Над мечетью в Иране подняли красный флаг мести. Тегеран объявил о планах покарать организаторов крупного теракта

Иран поднял красный флаг мести над мечетью Джамкаран после теракта в Кермане

Над мечетью Джамкаран в иранском городе Кум подняли красный флаг мести. Это было сделано после теракта 3 января в провинции Керман, в ходе которого террористы «Исламского государства» (ИГИЛ, запрещенная в России террористическая организация) взорвали две бомбы на пути траурного шествия по случаю годовщины гибели иранского генерала Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани.

Количество жертв в результате взрыва достигло 103 человек. В общей сложности ранения получили 284 человека. Позднее глава МВД Ирана Ахмад Вахиди сообщил о задержании причастных к теракту. По словам представителя тегерана, разведывательные системы «смогли найти хорошие зацепки». «Задержан ряд лиц, причастных к этому происшествию, информация о них будет позднее объявлена службами безопасности», — сказал Вахиди.

Иран поднимал красный флаг в 2020 году

Командующий силами специального назначения «Аль-Кудс» в составе КСИР генерал Сулеймани попал под авиаудар США в Багдаде 3 января 2020 года. Руководитель и духовный лидер Ирана Али Хаменеи заявил, что страна не простит американцам случившееся и обязательно ответит им должным образом. Тогда над Джамкараном также был поднят флаг мести.

Через пять дней, 8 января 2020-го, подразделения КСИР нанесли ракетный удар по военным объектам США в Ираке. Операция получила название «Мученик Сулеймани». По американским базам были выпущены 15 ракет класса «земля — земля». Иран сообщал о гибели 80 американцев. В США, в свою очередь, указали, что жертв нет. Позднее в Пентагоне признали, что число пострадавших в результате атаки Ирана на базы США в Ираке превысило 60.

После этого постпред Ирана при ООН Маджид Тахт-Раванчи сообщил, что месть за генерала Сулеймани состоялась, Тегеран не будет предпринимать новых военных действий при отсутствии агрессии со стороны США. «Все наши действия были пропорциональны убийству генерала», — уточнил дипломат.

Иранским военным приказали избегать прямого конфликта с США

После теракта в Кермане Хаменеи тайно призвал командующих проявить «стратегическое терпение» и любой ценой избегать прямого конфликта с Соединенными Штатами. Политик приказал ограничить ответные действия операциями против Израиля и атаками «прокси-группировок» на базы США, пишет газета New York Times. При этом в выступлении перед гражданами Хаменеи пообещал жесткий ответ и наказание как непосредственным исполнителям, так и организаторам теракта.

В ответ официальный представитель Пентагона Патрик Райдер заявил, что США не ищут конфликта с Ираном, но не позволят ставить под угрозу своих военных на Ближнем Востоке. Как уточнил представитель американского военного ведомства, Вашингтон не стремится к конфликту с этими группировками. «Однако мы не собираемся стоять в стороне, позволяя угрожать нашим силам и не обеспечивая их надежную безопасность», — высказался он.