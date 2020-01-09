В действиях США увидели угрозу мирового конфликта

Напряженность в связи с действиями США в адрес Ирана могут привести к началу мирового конфликта, заявил заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в интервью с телеканалом RT.

Он отметил, что если стороны не начнут переговоры, то ситуация может усугубиться до крайне тяжелых последствий. По мнению парламентария, только правильные и мудрые решения могут остановить такой серьезный конфликт.

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Ночью 8 января Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана выпустил ракеты по американским объектам в Ираке. Тегеран объяснил свои действия местью за убийство командующего спецподразделением «Аль-Кудс» генерала Касема Сулеймани американской авиацией 3 января в Багдаде. Всего были выпущены десятки ракет класса «земля — земля». Иран сообщил о гибели 80 американских военных, однако в США не подтвердили наличие жертв.

В ответ на атаку президент США Дональд Трамп анонсировал новые мощные санкции в отношении Ирана, однако исключил возможность военного ответа. Постпред Ирана при ООН Маджид Тахт-Раванчи в свою очередь заявил, что при отсутствии американской агрессии, новые боевые действия не последуют, поскольку месть за Сулеймани совершилась.

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