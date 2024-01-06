Начало штурма Авдеевки попало на видео

Уходящие на штурм Авдеевки российские солдаты попали на видео

Российские солдаты, принимающие участие в штурме Авдеевки, попали на видео. Кадрами делится Telegram-канал MilitaryMaps Z.

На записи с дрона видно, как военная техника направляется в сторону наступления.

Ранее Российская армия начала штурм Авдеевки по всем направлениям. Штурм сопровождается массированными ударами артиллерии.

О переходе к новой фазе штурма стало известно в конце декабря. Как объяснял военный эксперт Андрей Кошкин, она стала возможна благодаря освобождению Марьинки.