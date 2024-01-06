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12:32, 6 января 2024Спорт

Российский фигурист высказался о возможной смене гражданства

Российский фигурист Янченков заявил, что не рассматривает смену гражданства

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Российский фигурист Матвей Янченков, выступающий в паре с Екатериной Чикмаревой, высказался о возможной смене спортивного гражданства. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

По словам спортсмена, его все устраивает на родине и не он не рассматривает подобный вариант развития событий. «Тем более там уровень в большинстве стран такой, не самый высокий. Что касается парного катания именно. Развиваться в России в нашем виде лучше всего», — заявил он.

На прошедшем чемпионате страны Янченков и Чикмарева завоевали бронзовые медали в парном катании. Они также побеждали на этапах юниорского Гран-при.

26 декабря исполняющий обязанности президента Федерация фигурного катания на коньках России Антон Сихарулидзе высказался по поводу смены гражданства спортсменами. По его словам, позиция по этому вопросу будет ужесточена.

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      Алексей Гусев
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