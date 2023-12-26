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14:21, 26 декабря 2023Спорт

В России ужесточат позицию по смене гражданства фигуристами

И.о. главы ФФККР Сихарулидзе заявил, что ужесточит позицию по смене гражданства

Фото: Валентина Певцова / Коммерсантъ

Исполняющий обязанности президента Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) Антон Сихарулидзе высказался по поводу смены гражданства спортсменами. Его слова приводит РИА Новости.

По его словам, позиция по этому вопросу будет ужесточена. «Тех, кто реально покинул Россию, живет и тренируется за рубежом, удерживать не стоит. ФФККР им не помогала, страна в их подготовку деньги не вкладывала», — подчеркнул функционер.

Он также отметил, что к тренирующимся в России фигуристам отношение будет жестче. «Категорически против того, чтобы фигурист сначала договорился о переходе, а потом в ускоренном порядке стал оформлять гражданство», — заявил Сихарулидзе.

5 июня главный тренер сборной России Елена Чайковская заявила, что исполком Федерации фигурного катания на коньках страны (ФФККР) одобрил смену спортивного гражданства Дианы Дэвис, дочери заслуженного тренера России Этери Тутберидзе, и Глеба Смолкина, сына актера Бориса Смолкина. С сезона-2023/2024 танцевальная пара, выступавшая за сборную России на Олимпийских играх-2022 в Пекине, представляет Грузию.

1 марта 2022 года Международный союз конькобежцев (ISU) запретил россиянам и белорусам участвовать в соревнованиях под своей эгидой. Из-за санкций фигуристы не смогли принять участие в чемпионатах мира и Европы, а также в других международных турнирах.

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      Алексей Гусев
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