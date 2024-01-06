Сборная США выиграла молодежный чемпионат мира по хоккею

Сборная США победила Швецию и выиграла молодежный чемпионат мира по хоккею

Сборная США по хоккею обыграла Швецию в финале молодежного чемпионата мира по хоккею. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в ночь на 6 января и завершилась со счетом 6:2 в пользу американцев. В составе победителей дубль оформил Айзек Ховард, еще по шайбе забросили Гейб Перро, Зив Буйум, Райан Леонард и Рутгер Макгроутри. У шведов голы на счету Отто Стенберга и Йонатана Леккеримяки.

Сборная США шестой раз в истории стала чемпионом мира, шведы в 12-й раз завоевали серебро. Тройку сильнейших сборных замкнула Чехия.

Команды из России и Белоруссии отстранены от всех международных соревнований с февраля 2022 года. В марте 2023-го IIHF продлила отстранение на сезон-2023/24.