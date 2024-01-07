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12:37, 7 января 2024Спорт

Российский футболист запустил процесс получения израильского гражданства

Российский футболист Лесовой запустил процесс получения израильского гражданства

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Полузащитник московского «Динамо» Даниил Лесовой запустил процесс получения израильского гражданства. Об этом стало известно Sport24.

В ближайшее время российский хавбек должен стать игроком «Маккаби» из Хайфы. По информации источника, сторонам остается урегулировать сложности, связанные с переводом средств за трансфер. Проблема должна решиться в ближайшие несколько дней.

О скором переходе Лесового в «Маккаби» сообщалось 25 декабря. Уточнялось, что клуб уже достиг принципиального соглашения с «Динамо», а сумма сделки составит около миллиона евро.

25-летний Лесовой выступает за «Динамо» с 2020 года. В нынешнем сезоне он провел восемь матчей в чемпионате России, в которых не отметился результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 1,8 миллиона евро. Контракт россиянина с москвичами истекает 30 июня 2025 года.

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      Алексей Гусев
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