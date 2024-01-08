Бывший футболист сборной России рассказал о доходах после завершения карьеры

Футболист Тарасов заявил, что сохранил уровень доходов после завершения карьеры

Бывший полузащитник сборной России и московского «Локомотива» Дмитрий Тарасов в интервью YouTube-каналу «40 вопросов» рассказал о доходах после завершения карьеры.

Спортсмен заявил, что уровень его доходов сейчас сопоставим с тем, который он имел ранее. Он рассказал, что открыл бизнес и развивается в различных направлениях. «Уровень, который мне нужен для поддержания комфортной жизни, есть. Он сохранился, есть планы вырасти еще больше», — добавил Тарасов.

Тарасов известен по выступлениям за столичные ФК «Москва» и «Локомотив», а также казанский «Рубин». В составе сборной России полузащитник провел восемь матчей и отметился одним голом. Он является бывшим мужем певицы и телеведущей Ольги Бузовой.

В мае 2023 года полузащитник «Зенита» Алексей Сутормин сравнил зарплаты футболистов и учителей. Он пожелал, чтобы учителя получали больше, однако назвал высокие выплаты в футболе обоснованными.