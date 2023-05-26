Хавбек клуба РПЛ сравнил зарплаты футболистов и учителей

Хавбек «Зенита» Алексей Сутормин назвал высокие зарплаты футболистов обоснованными

Хавбек «Зенита» Алексей Сутормин сравнил зарплаты футболистов и учителей. Его слова приводит YouTube-канал «СГБ Шоу».

«Понятно, что футболисты получают больше, к сожалению. Имею в виду, чтобы учителя и остальные, дай бог, стали получать больше», — сказал спортсмен.

При этом Сутормин назвал высокие зарплаты в футболе обоснованными. «Возможно, некоторые не видят другую сторону медали. У меня не было ни одного выпускного, хорошо, если дни рождения попадают на выходной», — пояснил он. Полузащитник добавил, что о доходах футболистов чаще всего судят по контрактам в клубах Российской премьер-лиги, однако игроки Первой и Второй лиги зарабатывают значительно меньше.

Ранее бывший нападающий «Зенита» Алексей Гасилин призвал не критиковать футболистов за высокие доходы, отметив, что из миллионов спортсменов хорошего заработка добиваются немногие. «Быть профессиональным футболистом — тяжелейший труд. Ты тратишь все свое детство, не зная, получится ли у тебя выбиться или нет. Футболисты рискуют, жертвуют, поэтому зарплаты каждого оправданы», — заявил он.