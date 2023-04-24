Бывший игрок «Зенита» пожаловался на тяжелую жизнь футболистов
Бывший нападающий «Зенита» Алексей Гасилин пожаловался на тяжелую жизнь футболистов. Его слова приводит Sport24.
Гасилин призвал не критиковать футболистов за высокие зарплаты, отметив, что из миллионов спортсменов до хорошего заработка доходят немногие. «Быть профессиональным футболистом — тяжелейший труд. Ты тратишь все свое детство, не зная, получится ли у тебя выбиться или нет. Футболисты рискуют, жертвуют, поэтому зарплаты каждого оправданы», — заявил он.
Гасилин выступал за молодежные команды «Зенита», а также за «Амкар», «Волгарь», «Томь» и другие. Кроме того, футболист играл в Португалии, Германии и на Кипре. В настоящее время Гасилин выступает в Медиалиге за «Амкал».
Ранее бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела сравнил уровень зарплат футболистов в России и Европе. «Лучшим футболистам в России платят так же, как лучшим игрокам европейских лиг. Остальное — среднее, как и везде в Европе», — отметил он.