Тарасова жестко оценила дочь Тутберидзе и ее партнера

Тарасова заявила, что фигуристы Дэвис и Смолкин ничего из себя не представляют

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова жестко оценила потенциал танцевальной пары Дианы Дэвис и Глеба Смолкина. Ее слова приводит «Матч ТВ».

Специалист заявила, что дочь тренера Этери Тутберидзе и ее партнер, сын актера Бориса Смолкина, не показывают высоких результатов. «Они ничего из себя не представляют, только шумиха в прессе. Глеба вообще никто не знал», — заявила Тарасова.

Дэвис и Смолкин примут участие в чемпионате Европы 2024 года. Турнир пройдет в литовском Каунасе с 8 по 14 января. Российские фигуристы не примут участие в турнире из-за санкций ISU.

В мае 2023 года Дэвис и и Смолкин перешли из сборной России в команду Грузии. В составе отечественной команды они стали восьмыми на чемпионате Европы-2022 и заняли 14-е место на Олимпийских играх в Пекине.