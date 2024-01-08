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13:45, 8 января 2024Спорт

Тарасова жестко оценила дочь Тутберидзе и ее партнера

Тарасова заявила, что фигуристы Дэвис и Смолкин ничего из себя не представляют

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова жестко оценила потенциал танцевальной пары Дианы Дэвис и Глеба Смолкина. Ее слова приводит «Матч ТВ».

Специалист заявила, что дочь тренера Этери Тутберидзе и ее партнер, сын актера Бориса Смолкина, не показывают высоких результатов. «Они ничего из себя не представляют, только шумиха в прессе. Глеба вообще никто не знал», — заявила Тарасова.

Дэвис и Смолкин примут участие в чемпионате Европы 2024 года. Турнир пройдет в литовском Каунасе с 8 по 14 января. Российские фигуристы не примут участие в турнире из-за санкций ISU.

В мае 2023 года Дэвис и и Смолкин перешли из сборной России в команду Грузии. В составе отечественной команды они стали восьмыми на чемпионате Европы-2022 и заняли 14-е место на Олимпийских играх в Пекине.

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      Анастасия Борисова
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