Дочь Тутберидзе включили в число участников чемпионата Европы-2024

ISU включил Дэвис и Смолкина в число участников чемпионата Европы-2024 в Литве

Танцевальная пара Диана Дэвис и Глеб Смолкин включена в число участников чемпионата Европы-2024. Об этом сообщается на сайте Международного союза конькобежцев (ISU).

Первенство Европы пройдет в литовском Каунасе с 8 по 14 января. Российские фигуристы не примут участие в турнире из-за санкций ISU, которые действуют с марта 2022-го.

В мае 2023 года Дэвис, дочь тренера Этери Тутберидзе, и Смолкин, сын актера Бориса Смолкина, сменили гражданство. Пара теперь представляет сборную Грузии.

Ранее Дэвис и Смолкин выступали за сборную России. Они стали восьмыми на чемпионате Европы-2022 и заняли 14-е место на Олимпийских играх в Пекине. Кроме того, на счету пары серебро чемпионата России.

