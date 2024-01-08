Тренер «Аталанты» восхитился Миранчуком

Тренер «Аталанты» Гасперини заявил, что Миранчук находится в потрясающей форме

Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини оценил игру российского полузащитника команды Алексея Миранчука в матче 19-го тура чемпионата Италии по футболу против «Ромы». Его слова приводит TuttoAtalanta.

Тренер восхитился футболистом и заявил, что Миранчук находится в потрясающей форме. «В атаке он проявил себя лучше всех», — посчитал он.

Встреча завершилась со счетом 1:1. Миранчук отличился голевым пасом на восьмой минуте.

10 октября Миранчук рассказал, что на него повлияла итальянская культура. Он заявил, что это касается эмоций и жестов.

Миранчук перешел в «Аталанту» летом 2020 года, заключив с командой контракт по схеме «4+1». Прошлый сезон хавбек провел в аренде в итальянском «Торино».