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12:48, 8 января 2024Спорт

Тренер «Аталанты» восхитился Миранчуком

Тренер «Аталанты» Гасперини заявил, что Миранчук находится в потрясающей форме
Алексей Миранчук

Алексей Миранчук. Фото: Pawel Andrachiewicz / Globallookpress.com

Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини оценил игру российского полузащитника команды Алексея Миранчука в матче 19-го тура чемпионата Италии по футболу против «Ромы». Его слова приводит TuttoAtalanta.

Тренер восхитился футболистом и заявил, что Миранчук находится в потрясающей форме. «В атаке он проявил себя лучше всех», — посчитал он.

Встреча завершилась со счетом 1:1. Миранчук отличился голевым пасом на восьмой минуте.

10 октября Миранчук рассказал, что на него повлияла итальянская культура. Он заявил, что это касается эмоций и жестов.

Миранчук перешел в «Аталанту» летом 2020 года, заключив с командой контракт по схеме «4+1». Прошлый сезон хавбек провел в аренде в итальянском «Торино».

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      Анастасия Борисова
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