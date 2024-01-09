Дерипаска спрогнозировал падение мировых цен на нефть в 2024 году на 20 %

Российский миллиардер Олег Дерипаска предрек обвал мировых цен на нефть в 2024 году. Об этом бизнесмен написал в своем Telegram-канале.

«Дешевеющая нефть, которая в этом году на мировом рынке упадет еще процентов на 20, будет неплохим подспорьем в борьбе с инфляцией», — заявил он.

В публикации Дерипаска также оставил ссылку на опубликованный в ранее в Financial Times прогноз о том, что в этом году цены на нефть будут сдерживать устойчивый рост поставок сырья из стран, не входящих в ОПЕК+, а также неопределенность в экономике. При этом, по мнению экспертов, устойчивый рост предложения будет сдерживать цены, даже несмотря на угрозу расширения конфликта на Ближнем Востоке.

7 января стало известно, что саудовская государственная компания Saudi Aramco снизит цены на поставки нефти ключевой марки Arab Light во всех регионах в феврале. Компания приняла это решение из-за снижения спроса на данный вид топлива. Так, цены на поставки в Азию уменьшились на 1,5-2 доллара за баррель, также они были снижены для северо-западной Европы, Средиземноморья и Северной Америки. Падение спроса на нефть в феврале и марте происходит ежегодно на фоне временного закрытия нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) для проведения технических работ, а также из-за роста поставок топлива из США.

Ранее Министерство финансов России сообщило, что в декабре 2023 года средняя стоимость основного российского экспортного сорта нефти Urals упала до 64,23 доллара за баррель, что на восемь долларов ниже, чем в ноябре. Дисконт к эталонному сорту Brent при этом вырос до 13,65 доллара за баррель, что выше, чем месяцем ранее. По итогам года средняя стоимость Urals составила 62,99 доллара за баррель, в 2022-м — 76,09 доллара.