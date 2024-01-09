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13:04, 9 января 2024Спорт

Канадский хоккеист получил российский паспорт

Канадский хоккеист СКА Брендан Лайпсик получил гражданство России

Фото: Sergei Belski / USA TODAY Sports / Reuters

Канадский нападающий петербургского клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) СКА Брендан Лайпсик получил российский паспорт. Соответствующий указ президента Владимира Путина опубликован на портале правовой информации.

О желании Лайпсика стать гражданином России стало известно 11 июля. Главный тренер СКА Роман Ротенберг рассказал, что канадец написал письмо Путину.

29-летний Лайпсик пополнил состав СКА в июне 2023 года. Его контракт с армейцами рассчитан на два сезона. Спортсмен выступает в КХЛ с 2020 года. Ранее он защищал цвета ЦСКА и магнитогорского «Металлурга».

В мае 2020 года Лайпсик оказался в центре скандала. В групповом чате клуба Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталс», за который спортсмен выступал, он оскорблял жен и девушек одноклубников. В результате столичная команда приняла решение расставаться с игроком.

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      Анастасия Борисова
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