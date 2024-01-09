Канадский хоккеист получил российский паспорт

Канадский хоккеист СКА Брендан Лайпсик получил гражданство России

Канадский нападающий петербургского клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) СКА Брендан Лайпсик получил российский паспорт. Соответствующий указ президента Владимира Путина опубликован на портале правовой информации.

О желании Лайпсика стать гражданином России стало известно 11 июля. Главный тренер СКА Роман Ротенберг рассказал, что канадец написал письмо Путину.

29-летний Лайпсик пополнил состав СКА в июне 2023 года. Его контракт с армейцами рассчитан на два сезона. Спортсмен выступает в КХЛ с 2020 года. Ранее он защищал цвета ЦСКА и магнитогорского «Металлурга».

В мае 2020 года Лайпсик оказался в центре скандала. В групповом чате клуба Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталс», за который спортсмен выступал, он оскорблял жен и девушек одноклубников. В результате столичная команда приняла решение расставаться с игроком.