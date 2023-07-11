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12:41, 11 июля 2023Спорт

Канадский хоккеист СКА выразил желание получить российское гражданство

Канадский хоккеист СКА Брендан Лайпсик выразил желание получить российское гражданство

Фото: Jerome Miron / USA TODAY Sports / Reuters

Канадский хоккеист СКА Брендан Лайпсик выразил желание получить российское гражданство. Об этом сообщил главный тренер клуба Роман Ротенберг в Telegram.

«Совсем скоро в нашей команде будет на одного гражданина России больше. Новичок СКА Брендан Лайпсик высказал желание принять российское гражданство и написал письмо президенту России Владимиру Путину», — заявил Ротенберг, подчеркнув, что петербургский клуб поможет хоккеисту в получении паспорта.

Ротенберг рассказал, что спортсмен уже три года живет в России и стал здесь своим. «В России все эти годы чувствовал исключительно поддержку и от болельщиков, и от тренеров, и от партнеров», — отметил специалист.

29-летний Лайпсик пополнил состав СКА в июне 2023 года. Его контракт с армейцами рассчитан на два сезона. Спортсмен выступает в Континентальной хоккейной лиге с 2020 года, ранее он защищал цвета ЦСКА и магнитогорского «Металлурга».

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    Дарья Коршунова
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