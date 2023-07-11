Канадский хоккеист СКА выразил желание получить российское гражданство

Канадский хоккеист СКА Брендан Лайпсик выразил желание получить российское гражданство

Канадский хоккеист СКА Брендан Лайпсик выразил желание получить российское гражданство. Об этом сообщил главный тренер клуба Роман Ротенберг в Telegram.

«Совсем скоро в нашей команде будет на одного гражданина России больше. Новичок СКА Брендан Лайпсик высказал желание принять российское гражданство и написал письмо президенту России Владимиру Путину», — заявил Ротенберг, подчеркнув, что петербургский клуб поможет хоккеисту в получении паспорта.

Ротенберг рассказал, что спортсмен уже три года живет в России и стал здесь своим. «В России все эти годы чувствовал исключительно поддержку и от болельщиков, и от тренеров, и от партнеров», — отметил специалист.

29-летний Лайпсик пополнил состав СКА в июне 2023 года. Его контракт с армейцами рассчитан на два сезона. Спортсмен выступает в Континентальной хоккейной лиге с 2020 года, ранее он защищал цвета ЦСКА и магнитогорского «Металлурга».

