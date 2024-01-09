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19:07, 9 января 2024Спорт

Стало известно о желании Бензема уйти из саудовского клуба

Форвард Бензема захотел уйти из саудовского «Аль-Иттихада» из-за проблем на поле

Фото: Alexandre Neto / IMAGO / SPP / Globallookpress.com

Французский нападающий «Аль-Иттихада» Карим Бензема задумался об отъезде из Саудовской Аравии. О желании игрока стало известно Fichajes.

По информации источника, Бензема захотел уйти из клуба из-за проблем на поле, низкой посещаемости матчей, а также жаркой и влажной погоды. С такими же трудностями столкнулись нападающий «Аль-Ахли» Роберто Фирмино и полузащитник «Аль-Иттифака» Джордан Хендерсон.

Бензема пополнил состав «Аль-Иттихада» в июне 2023-го. Контракт 36-летнего футболиста рассчитан до 2026 года.

Ранее Бензема на протяжении 14 лет выступал за мадридский «Реал». Вместе с командой он четырежды выигрывал чемпионат Испании, трижды становился обладателем Кубка и четырежды — Суперкубка страны. Кроме того, футболист пять раз побеждал в Лиге чемпионов и клубном чемпионате мира.

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      Дарья Коршунова
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