Стало известно о желании Бензема уйти из саудовского клуба

Форвард Бензема захотел уйти из саудовского «Аль-Иттихада» из-за проблем на поле

Французский нападающий «Аль-Иттихада» Карим Бензема задумался об отъезде из Саудовской Аравии. О желании игрока стало известно Fichajes.

По информации источника, Бензема захотел уйти из клуба из-за проблем на поле, низкой посещаемости матчей, а также жаркой и влажной погоды. С такими же трудностями столкнулись нападающий «Аль-Ахли» Роберто Фирмино и полузащитник «Аль-Иттифака» Джордан Хендерсон.

Бензема пополнил состав «Аль-Иттихада» в июне 2023-го. Контракт 36-летнего футболиста рассчитан до 2026 года.

Ранее Бензема на протяжении 14 лет выступал за мадридский «Реал». Вместе с командой он четырежды выигрывал чемпионат Испании, трижды становился обладателем Кубка и четырежды — Суперкубка страны. Кроме того, футболист пять раз побеждал в Лиге чемпионов и клубном чемпионате мира.