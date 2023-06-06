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21:35, 6 июня 2023Спорт

Бензема перешел в клуб из Саудовской Аравии

Французский нападающий Карим Бензем перешел в клуб из Саудовской Аравии «Аль-Иттихад»

Фото: twitter.com/ittihad_en

Французский нападающий Карим Бензема перешел в клуб из Саудовской Аравии «Аль-Иттихад». Об этом сообщается в Twitter-аккаунте команды.

Контракт 35-летнего футболиста рассчитан до 2026 года. По информации Relevo, Бензема заработает 200 миллионов евро за два сезона. Кроме того, он может быть освобожден от уплаты налогов.

Мадридский «Реал» объявил об уходе Бензема 4 июня. Нападающий выступал за «Реал» с 2009 года. Вместе с командой он четырежды выигрывал чемпионат Испании, трижды становился обладателем Кубка и четырежды — Суперкубка Испании. Кроме того, футболист пять раз побеждал в Лиге чемпионов и клубном чемпионате мира.

В декабре 2022 года Бензема объявил о завершении карьеры в сборной Франции. В октябре того же года он стал обладателем «Золотого мяча».

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    Анастасия Борисова
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