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13:10, 4 июня 2023Спорт

«Реал» объявил об уходе Бензема

«Реал» объявил об уходе обладателя «Золотого мяча» Карима Бензема по окончании сезона

Фото: Carl Recine / Reuters

Мадридский «Реал» объявил об уходе нападающего команды, обладателя «Золотого мяча» Карима Бензема. Об этом сообщается на сайте команды.

«"Реал" и наш капитан Карим Бензема договорились завершить его блестящий и незабываемый период в качестве игрока нашего клуба», — говорится в заявлении клуба. Мадридцы поблагодарили спортсмена и назвали его одной из величайших легенд.

Бензема выступал за «Реал» с 2009 года. Вместе с командой он четырежды выигрывал чемпионат Испании, трижды становился обладателем Кубка и четырежды — Суперкубка Испании. Кроме того, футболист пять раз побеждал в Лиге чемпионов и клубном чемпионате мира.

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    Дарья Коршунова
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