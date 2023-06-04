«Реал» объявил об уходе Бензема
«Реал» объявил об уходе обладателя «Золотого мяча» Карима Бензема по окончании сезона
Мадридский «Реал» объявил об уходе нападающего команды, обладателя «Золотого мяча» Карима Бензема. Об этом сообщается на сайте команды.
«"Реал" и наш капитан Карим Бензема договорились завершить его блестящий и незабываемый период в качестве игрока нашего клуба», — говорится в заявлении клуба. Мадридцы поблагодарили спортсмена и назвали его одной из величайших легенд.
Бензема выступал за «Реал» с 2009 года. Вместе с командой он четырежды выигрывал чемпионат Испании, трижды становился обладателем Кубка и четырежды — Суперкубка Испании. Кроме того, футболист пять раз побеждал в Лиге чемпионов и клубном чемпионате мира.