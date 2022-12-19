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18:06, 19 декабря 2022Спорт

Бензема завершил карьеру в сборной Франции

Нападающий Карим Бензема объявил о завершении карьеры в сборной Франции

Фото: Colas Buera / PRESSIN / Globallookpress.com

Нападающий Карим Бензема объявил о завершении карьеры в сборной Франции. Он опубликовал пост в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

«Я прикладывал усилия и совершал ошибки, чтобы быть тем, кем я являюсь сегодня. Я горжусь этим! Я написал свою историю, а наша [совместная история] заканчивается», — подписал Бензема пост с фотографией в форме национальной сборной.

20 ноября стало известно, что 34-летний форвард получил травму бедра на тренировке. Из-за этого действующий обладатель «Золотого мяча» не провел ни одного матча на чемпионате мира в Катаре. Бензема также отказался от предложения президента Франции Эммануэля Макрона вместе посетить финальную игру турнира.

Бензема выступал за сборную Франции с 2007 года. В 2015-м он был отстранен от игр за национальную команду из-за шантажа партнера по команде Матье Вальбуэна компрометирующим видео интимного содержания. Однако в мае 2021 года его вернули в состав. Вместе с командой форвард стал победителем Лиги наций сезона-2020/2021.

18 декабря Франция в статусе действующих победителей чемпионата мира проиграла Аргентине в решающем матче турнира в Катаре. Основное время завершилось со счетом 2:2. В дополнительное время команды забили еще по одному мячу. В серии пенальти сильнее оказалась Аргентина — 4:2.

Дарья Коршунова
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