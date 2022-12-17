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23:21, 17 декабря 2022Спорт

Бензема отказался от предложения Макрона посетить финал чемпионата мира

Карим Бензема отказался от предложения Эммануэля Макрона вместе посетить финальный матч ЧМ
Карим Бензема

Карим Бензема. Фото: Hannah Mckay / Reuters

Нападающий французской сборной Карим Бензема отказался от предложения президента Франции Эммануэля Макрона вместе посетить финальный матч чемпионата мира в Катаре. Об этом сообщает ESPN.

По информации издания, форвард, пропускающий турнир из-за травмы, мог отправиться в Катар в качестве зрителя на президентском самолете, однако не принял это приглашение. Отмечается, что Бензема по-прежнему поддерживает команду и хочет, чтобы она выиграла титул в борьбе с Аргентиной.

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20 ноября стало известно, что 34-летний нападающий получил травму бедра на тренировке. Футболист не провел ни одного матча в Катаре, однако не был исключен из заявки сборной и, по данным RMC Sport, получит медаль чемпионата мира как и другие игроки команды.

Сборные Аргентины и Франции сразятся в решающем матче 18 декабря. Встреча пройдет в Лусаиле на стадионе «Лусаил Айконик» и начнется в 18:00 по московскому времени. Французские футболисты являются действующими чемпионами мира.

Ксения Курашкина
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