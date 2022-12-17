Бензема отказался от предложения Макрона посетить финал чемпионата мира

Карим Бензема отказался от предложения Эммануэля Макрона вместе посетить финальный матч ЧМ

Нападающий французской сборной Карим Бензема отказался от предложения президента Франции Эммануэля Макрона вместе посетить финальный матч чемпионата мира в Катаре. Об этом сообщает ESPN.

По информации издания, форвард, пропускающий турнир из-за травмы, мог отправиться в Катар в качестве зрителя на президентском самолете, однако не принял это приглашение. Отмечается, что Бензема по-прежнему поддерживает команду и хочет, чтобы она выиграла титул в борьбе с Аргентиной.

20 ноября стало известно, что 34-летний нападающий получил травму бедра на тренировке. Футболист не провел ни одного матча в Катаре, однако не был исключен из заявки сборной и, по данным RMC Sport, получит медаль чемпионата мира как и другие игроки команды.

Сборные Аргентины и Франции сразятся в решающем матче 18 декабря. Встреча пройдет в Лусаиле на стадионе «Лусаил Айконик» и начнется в 18:00 по московскому времени. Французские футболисты являются действующими чемпионами мира.