В Москве появится турецкая IKEA

На российский рынок выйдет турецкий бренд Chakra

Турецкий бренд Chakra планирует открыть первый магазин в Москве. Об этом сообщает местное издание Patronların Dunyası.

Первый магазин откроют в торговом центре «Афимолл» в январе. Бренд предлагает постельное белье, посуду, банные халаты, детскую одежду и изготовленную из бамбука мебель. Кроме того, покупателям предлагается приобрести ароматизаторы для дома, свечи и средства по уходу за телом.

Летом 2023 года стало известно о возобновлении работы бывшего завода IKEA в Новгородской области. Предприятие перезапустили под брендом «Экстраверт». Под ним предполагалось возобновить производство кухонных гарнитуров, гардеробных систем и систем хранения.

Сообщалось, что на предприятии уже начали выпускать производство мебельных плит — ДСП и ЛДСП, а в ближайшие полгода планируют начать производство мебельных комплектующих.

Шведская компания IKEA продала последний российский завод в марте. Его покупателем стал совладелец петербургского производителя декоративных покрытий Slotex Вадим Осипов. Другие три принадлежащие предприятию компании выкупили изготовитель пиломатериалов «Лузалес» и компания «Слотекс».

