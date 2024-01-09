Выступившему в одном носке солисту группы «Щенки» вручили повестку в военкомат

Солисту «Щенков» Тесли вручили повестку в военкомат после выступления в носке

Российскому певцу и солисту музыкальной группы «Щенки» Максиму Тесли вручили повестку в военкомат после выступления без одежды. Об этом сообщает Telegram-канал Mash на Мойке

Отмечается, что это было сделано для постановки исполнителя на воинский учет и уточнения данных.

Ранее Тесли выразил сожаление из-за выступления в носке. «Было. Сожалею. Это случилось нечаянно. Я не думал, что этот носок спадет и это казалось уместным перфомансом, что, конечно, было не так», — сказал он в суде.

Об инциденте с солистом «Щенков» сообщалось 8 января. Певец вышел на сцену ночного клуба MOD в Санкт-Петербурге полностью обнаженным, надев на половой орган носок. Однако во время исполнения песни данный предмет гардероба сполз. Момент, в котором Тесли полностью оголился перед зрителями, попал на камеры.

Позже Калининский суд Санкт-Петербурга назначил исполнителю наказание в виде ареста на десять суток.