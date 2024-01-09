ВС России продолжат оснащать оружием на новых физических принципах
В 2024 году продолжится оснащение Вооруженных сил России (ВС РФ) оружием на новых физических принципах. Об этом сообщил министр обороны России Сергей Шойгу, передает РИА Новости.
«Продолжим оснащать армию и флот самым современным вооружением, в том числе основанным на технологиях искусственного интеллекта и новых физических принципах», — сказал он на тематическом селекторном совещании с руководящим составом ВС России.
К оружию на новых физических принципах относят разработки, использующие физические процессы и явления, которые ранее не применяли в оружии. В частности, выделяют лазерное, пучковое и радиочастотное оружие.
В июне в Минобороны России сообщили, что мобильные соединения Ракетных войск стратегического назначения оснастили машинами дистанционного разминирования «Листва», которые относятся к оружию на новых физических принципах.
В марте в госкорпорации «Ростех» рассказали, что западные санкции не повлияли на разработку оружия на новых физических принципах.