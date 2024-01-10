Финляндия продлила закрытие границы с Россией еще на месяц

Глава Минсельхоза Финляндии Эссайя объявила о закрытии границы с РФ на месяц

Министр сельского и лесного хозяйства Финляндии Сари Эссайя заявила, что граница с Россией останется закрытой на месяц. Ее слова приводит РИА Новости со ссылкой на общественного вещателя Yle.

Эссайя ответила на вопрос журналиста о продлении закрытия границы Финляндии с Россией и подчеркнула, что в текущей ситуации может подтвердить ранее опубликованную информацию.

Ранее сообщалось о планах Финляндии продлить закрытие границы с Россией на месяц. Газета Helsingin Sanomat уточнила, что для принятия такого решения нет политических или юридических препятствий.

До этого глава МВД Финляндии Мари Рантанен заявила, что финско-российская граница должна оставаться закрытой, поскольку ситуация с беженцами не улучшилась. По словам, есть риск, что «Россия продолжит заниматься подобной деятельностью, если граница будет открыта».