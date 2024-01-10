Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
23:35, 10 января 2024Мир

Финляндия продлила закрытие границы с Россией еще на месяц

Глава Минсельхоза Финляндии Эссайя объявила о закрытии границы с РФ на месяц

Фото: Tom Little / Reuters

Министр сельского и лесного хозяйства Финляндии Сари Эссайя заявила, что граница с Россией останется закрытой на месяц. Ее слова приводит РИА Новости со ссылкой на общественного вещателя Yle.

Эссайя ответила на вопрос журналиста о продлении закрытия границы Финляндии с Россией и подчеркнула, что в текущей ситуации может подтвердить ранее опубликованную информацию.

Ранее сообщалось о планах Финляндии продлить закрытие границы с Россией на месяц. Газета Helsingin Sanomat уточнила, что для принятия такого решения нет политических или юридических препятствий.

До этого глава МВД Финляндии Мари Рантанен заявила, что финско-российская граница должна оставаться закрытой, поскольку ситуация с беженцами не улучшилась. По словам, есть риск, что «Россия продолжит заниматься подобной деятельностью, если граница будет открыта».

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Комментарии отключены
      Последние новости

      НАТО предрекли конец из-за Путина

      МИД России вызвал посла Молдавии из-за Украины

      Захарова назвала лицемерием подготовку Украины ко встрече в Давосе

      Финляндия продлила закрытие границы с Россией еще на месяц

      На Украине опровергли отправку на доработку законопроекта о мобилизации

      «Исполнитель громких политических дел» В Киеве нашли мертвой в собственном доме бывшую замгенпрокурора Украины и ее дочь

      Небензя обвинил Чехию в попытке избежать ответственности за атаку на Белгород

      МИД России вызвал молдавского посла

      Минсельхоз России спрогнозировал снижение цен на яйца в ближайшее время

      Шефу Пентагона предложили объявить импичмент

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости