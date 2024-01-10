Финляндия захотела продлить закрытие границы с Россией еще на месяц
Helsingin Sanomat: Финляндия захотела продлить закрытие границы с РФ на месяц
Финляндия захотела продлить закрытие границы с Россией еще на месяц. Об этом сообщает местное издание Helsingin Sanomat со ссылкой на источники в правительстве страны.
Газета уточняет, что для принятия такого решения нет никаких политических или юридических препятствий. Известно также, что правительство сможет изменить срок закрытия в четверг, 11 января.
Ранее глава МВД Финляндии Мари Рантанен заявила, что финско-российская граница должна оставаться закрытой, поскольку ситуация с беженцами не улучшилась. По словам, есть риск, что «Россия продолжит заниматься подобной деятельностью, если граница будет открыта».