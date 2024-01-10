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19:40, 10 января 2024Бывший СССР

Депутат Рады назвала мясником ответственного за контрнаступление генерала

Депутат Рады Безуглая обвинила генерала ВСУ Зубанича в провале контрнаступления
СюжетКонтрнаступление ВСУ
Василий Зубанич

Василий Зубанич. Кадр: Телерадіокомпанія НТК / YouTube

Депутат Верховной Рады Украины Марьяна Безуглая обвинила командующего 10-м армейским корпусом Вооруженных сил Украины (ВСУ) Василия Зубанича в провале контрнаступления летом 2023 года и назвала его мясником. Соответствующее сообщение она опубликовала на своей странице в Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Безуглая указала на близость Зубанича к начальнику Генерального штаба ВСУ Сергею Шаптале и его участие в контрабанде сигарет. Также она назвала генерала «ненаказанным мясником».

По оценкам депутата, если один украинский военный, погибший по вине генерала, — это 15 миллионов гривен (34,5 миллиона рублей) социальных выплат, то тысяча погибших означает 15 миллиардов гривен (34,5 миллиарда рублей) бюджетных расходов. Она подчеркнула, что это равно объему пожертвований трем крупнейшим фондам поддержки ВСУ за 2023 год.

В конце декабря Безуглая раскритиковала главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного и поссорилась со спикером Воздушных сил ВСУ Юрием Игнатом. Она заявила, что главком игнорирует возникшие проблемы.

10 января бывший председатель Рады Дмитрий Разумков заявил, что нынешний спикер Руслан Стефанчук получил команду из офиса президента Украины Владимира Зеленского не рассматривать снятие депутата Марьяны Безуглой с поста заместителя главы комитета по безопасности.

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      Юрий Леонов
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