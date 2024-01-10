Французский фигурист рассказал о вдохновившем его россиянине

Французский фигурист Адам Сяо Хим Фа рассказал, что его вдохновителем был Ягудин

Французский фигурист Адам Сяо Хим Фа рассказал, кто из спортсменов его вдохновляет. Его слова приводит РИА Новости.

«Моим вдохновителем был Алексей Ягудин. Евгений Плющенко? Да, он тоже. На самом деле мне очень нравилось наблюдать за ними обоими, но больше за Ягудиным», — поделился он. Также француз выделил соотечественника Брайана Жубера и канадца Патрика Чана.

Сяо Хим Фа — чемпион Европы 2023 года. Также на его счету три победы на этапах серии Гран-при. На данный момент 22-летний фигурист занимает третье место в рейтинге Международного союза конькобежцев (ISU).

1 марта 2022 года ISU запретил российским спортсменам участвовать в соревнованиях под своей эгидой. Санкции будут действовать до дальнейшего особого уведомления.