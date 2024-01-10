Махачев анонсировал дату ближайшего боя и соперника

Ислам Махачев заявил, что 8 июня готов подраться с Джастином Гейджи

Российский боец смешанного стиля (ММА) Ислам Махачев в своем аккаунте в соцсети Х (бывший Twitter) анонсировал дату и соперника по ближайшему поединку.

По словам действующего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе, 8 июня он готов встретиться с американцем Джастином Гейджи. «Ноябрь UFC MSG («Мэдисон Сквер Гарден» — стадион в Нью-Йорке, — прим. «Ленты.ру») — бой с победителем поединка между Чарльзом Оливейрой и Арманом Царукяном. Февраль 2025-го — бой с любым. Иншаллах», — добавил Махачев.

27 декабря Гейджи вызвал на поединок Махачева и пообещал снести ему голову. Он обратился с просьбой организовать бой к главе UFC Дэйне Уайту. Россиянин в ответ призвал соперника быть осторожнее. «Я умею больше, чем удары ногами», — написал Махачев.

Всего в карьере Махачев провел 26 боев, в которых одержал 25 побед, потерпев единственное поражение. Россиянин возглавляет рейтинг UFC вне зависимости от весовых категорий. В активе Гейджи 29 боев, в которых он одержал 25 побед и потерпел четыре поражения.