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19:34, 27 декабря 2023Спорт

Махачев ответил на вызов Гейджи

Чемпион UFC Махачев в ответ на вызов Гейджи: я умею больше, чем удары ногами

Фото: Matt Davies / Globallookpress.com

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Ислам Махачев в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) ответил на вызов американского бойца смешанного стиля (ММА) Джастина Гейджи.

Спортсмен призвал соперника быть осторожнее. «Я умею больше, чем удары ногами», — написал Махачев.

Ранее 27 декабря Гейджи вызвал на поединок Махачева и пообещал снести ему голову. Он обратился с просьбой организовать бой к главе UFC Дэйне Уайту.

Среди претендентов на бой с 32-летним российским бойцом помимо Гейджи называется бразилец Чарльз Оливейра. Он встречался с Махачевым в октябре 2022 года в титульном бою и проиграл удушающим приемом. Реванш, запланированный на октябрь 2023 года, не состоялся из-за травмы бразильца, его заменил австралиец Александр Волкановски, также досрочно уступивший российскому чемпиону.

Всего в карьере Махачев провел 26 боев, в которых одержал 25 побед, потерпев единственное поражение. Россиянин возглавляет рейтинг UFC вне зависимости от весовых категорий.

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      Анастасия Борисова
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