Гейджи вызвал на бой Махачева и пообещал снести ему голову

Джастин Гейджи вызвал Ислама Махачева на бой в UFC и пообещал снести ему голову

Американский боец смешанного стиля (ММА) Джастин Гейджи вызвал на поединок чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Ислама Махачева и пообещал снести ему голову. Об этом он написал на своей странице в соцсети X.

«Жду звонка. Дэйна Уайт, я буду готов. Ислам, посмотрим кто кому первым снесет голову. [Бразильский боец смешанных единоборств Чарльз] Оливейра получил шанс, но не пришел на реванш», — написал Гейджи.

Среди претендентов на бой с 32-летним российским бойцом помимо Гейджи называется бразилец Чарльз Оливейра. Он встречался с Махачевым в октябре 2022 года в титульном бою и проиграл удушающим приемом. Реванш, запланированный на октябрь 2023 года, не состоялся из-за травмы бразильца, его заменил австралиец Александр Волкановски, также досрочно уступивший российскому чемпиону.

Всего в карьере Махачев провел 26 боев, в которых одержал 25 побед, потерпев единственное поражение. Россиянин возглавляет рейтинг UFC вне зависимости от весовых категорий.