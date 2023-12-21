Названы претенденты на бой с Махачевым

Махачев захотел провести бой 10 марта на UFC 299 против Оливейры или Гейджи

Журналист Игорь Лазорин в своем Telegram-канале назвал претендентов на поединок с чемпионом UFC в легком весе россиянином Исламом Махачевым.

По информации его источника, спортсмен хочет подраться на турнире UFC 299, который пройдет в Майами (штат Флорида) в ночь на 10 марта 2024 года. Отмечается, что Махачев желает провести бой с бразильцем Чарльзом Оливейрой или американцем Джастином Гейджи. На данный момент турнир возглавляет поединок между Шоном О’Мэлли и Марлоном Верой.

21 октября Махачев второй раз защитил титул чемпиона UFC в легком весе. Тогда он нокаутировал австралийца Александра Волкановски в первом раунде.

Всего в карьере 32-летний россиянин провел 26 боев, в которых одержал 25 побед, потерпев поражение лишь однажды. Он возглавляет рейтинг UFC вне зависимости от весовых категорий.