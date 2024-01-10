Россиян предупредили о предлагающих разблокировать активы мошенниках

Центробанк: мошенники стали предлагать россиянам разморозить активы за рубежом

Мошенники стали предлагать россиянам решить вопрос с разблокировкой активов, заблокированными иностранными учетными институтами. Об этом предупредила пресс-служба Банка России.

Предложения разморозить средства за рубежом массово распространяют в интернете, социальных сетях и мессенджерах, а также по электронной почте, сообщили в Центробанке. Злоумышленники просят перевести сумму, равную стоимости замороженных активов на счет компании и обещают вернуть эти средства в двойном размере.

Выявленные мошеннические компании Центробанк вносит в перечень юрлиц с признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке и добивается блокировки их сайтов. Инвесторам рекомендовали быть осмотрительными, проверять легальность компании на сайте Банка России и не переводить деньги подозрительным организациям.

Как ранее заявили в ЦБ, после фразы «оформление заявки на кредит» необходимо положить трубку, так как любое произнесенное после слово может помочь мошенникам оформить заем. Кроме того, бросать трубку стоит, услышав, как кто-то представился работником Центробанка — сотрудники регулятора не звонят рядовым гражданам и не обсуждают с ними никакие вопросы.

Юрист и эксперт по банкротству «Финансово-правового альянса» Юлия Боднар посоветовала соблюдать ряд правил при общении с мошенниками. Нельзя вступать в длительные диалоги, переписки по электронной почте или мессенджерам, рассказывала она.