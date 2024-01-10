Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
16:44, 10 января 2024Культура

Соседов назвал замену Киркорову в вырезанных эфирах

Критик Соседов заявил, что Басков может заменить Киркорова в вырезанных эфирах

Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

Российский музыкальный критик Сергей Соседов назвал замену эстрадному певцу Филиппу Киркорову в вырезанных эфирах музыкальных телепрограмм. Об этом он сообщил в разговоре с NEWS.ru.

Журналист предположил, что исполнителя мог бы заменить его коллега Николай Басков. По мнению Соседова, зрители меньше всего думают о том, кого из звезд вырезают из эфиров передач, так как такие музыкальные программы давно превратились в белый шум и сопровождающую картинку. Намного больше россияне, подчеркнул критик, запоминают разговоры из ток-шоу, например, с Андреем Малаховым.

«Возьмите Киркорова, Лазарева, Баскова. Я не понимаю, чем они отличаются по репертуару. Песни Киркорова может петь Басков, те же песни Баскова может петь Лазарев. И они в принципе могут петь песни друг друга. Это все обезличено. Можно ли себе представить раньше, чтобы песню из репертуара Зыкиной спела бы Пьеха? А песню из репертуара Пугачевой спела Ротару? Это было невозможно», — отметил собеседник издания.

В начале января стало известно, что из эфира рождественского концерта на Первом канале вырезали выступления Филиппа Киркорова и Глюкозы после их участия в голой вечеринке блогерши Анастасии Ивлеевой.

Ранее Сергей Соседов заявил, что решил начать карьеру певца «назло всем завистникам».

Что думаешь? Оцени!
      Анастасия Астахова
      Комментарии отключены
      Последние новости

      В России поставили точку в вопросе с ценами на яйца. Сколько должен стоить десяток яиц и ждать ли снижения цен?

      Раскрыта роль ВМФ России в СВО

      Самый быстро тонущий мегаполис мира оградят «Великой морской стеной»

      Психолог перечислил три проверенных способа стать счастливее

      Индия задумалась о переходе с российской нефти на саудовскую

      Раскрыта судьба иска на один миллиард рублей к Ивлеевой из-за голой вечеринки

      Россиянам предложили арендовать квартиры у государства

      Семья лишилась сына в путешествии и получила 9 миллиардов рублей

      Россиянин с криком ворвался в детскую поликлинику и сорвал с себя всю одежду

      Россиянин отправился в кругосветное путешествие и пропал при загадочных обстоятельствах. Что об этом известно?

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости