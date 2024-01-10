Соседов назвал замену Киркорову в вырезанных эфирах

Критик Соседов заявил, что Басков может заменить Киркорова в вырезанных эфирах

Российский музыкальный критик Сергей Соседов назвал замену эстрадному певцу Филиппу Киркорову в вырезанных эфирах музыкальных телепрограмм. Об этом он сообщил в разговоре с NEWS.ru.

Журналист предположил, что исполнителя мог бы заменить его коллега Николай Басков. По мнению Соседова, зрители меньше всего думают о том, кого из звезд вырезают из эфиров передач, так как такие музыкальные программы давно превратились в белый шум и сопровождающую картинку. Намного больше россияне, подчеркнул критик, запоминают разговоры из ток-шоу, например, с Андреем Малаховым.

«Возьмите Киркорова, Лазарева, Баскова. Я не понимаю, чем они отличаются по репертуару. Песни Киркорова может петь Басков, те же песни Баскова может петь Лазарев. И они в принципе могут петь песни друг друга. Это все обезличено. Можно ли себе представить раньше, чтобы песню из репертуара Зыкиной спела бы Пьеха? А песню из репертуара Пугачевой спела Ротару? Это было невозможно», — отметил собеседник издания.

В начале января стало известно, что из эфира рождественского концерта на Первом канале вырезали выступления Филиппа Киркорова и Глюкозы после их участия в голой вечеринке блогерши Анастасии Ивлеевой.

Ранее Сергей Соседов заявил, что решил начать карьеру певца «назло всем завистникам».