Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
15:40, 10 января 2024Наука и техника

Полковник рассказал о российском супероружии будущего

Полковник Литовкин: авиабомба «Дрель» способна пробить почти любую броню

Фото: Дмитрий Решетников / ТАСС

Российская планирующая авиабомба «Дрель» станет супероружием будущего, считает военный эксперт полковник в отставке Виктор Литовкин. Она способна самостоятельно преодолевать большие расстояния, не подвергая опасности самолет, с которого была сброшена, а также пробивать практически любую броню, подчеркнул специалист в разговоре с «Лентой.ру».

«Планирующая авиабомба сбрасывается самолетом и летит самостоятельно до цели определенное количество километров не вертикально, а горизонтально. Она планирует на цель, заложенную в программе. Это делается для того, чтобы самолет не заходил в зону действия систем противовоздушной обороны (ПВО) противника», — объяснил Литовкин.

Он рассказал, что российская авиабомба «Дрель» получила свое название из-за способности пробивать практически любую броню, будь то металл, бетон или земля. Она также способна поражать несколько целей одновременно.

«"Дрель" глубоко проникает в почву, различные защитные сооружения, пробивает бетон, металлическую броню. Приближаясь к цели, она может разделиться на определенное количество таких же бомб меньшего диаметра. Они тоже планируют и пробивают что угодно. Например, идут 10 танков на марше. Обычная бомба попадет в один-два танка, эта уничтожит все 10», — заключил полковник.

Материалы по теме:
Русская охота. Как российские боевые беспилотники стали одними из лучших в мире?
Русская охота.Как российские боевые беспилотники стали одними из лучших в мире?
19 октября 2022
Пятый элемент. Российский Су-57 — лучший в мире истребитель пятого поколения. Как он изменит войны будущего?
Пятый элемент.Российский Су-57 — лучший в мире истребитель пятого поколения. Как он изменит войны будущего?
28 сентября 2022

Ранее в госкорпорации «Ростех» сообщили, что серийное производство авиабомбы «Дрель» начнется в 2024 году. В компании уточнили, что оружие прошло все определенные заказчиком испытания, а в настоящее время ведется разработка линейки боевых частей под нее.

В июне 2021 года в публикации американского журнала The National Interest планирующая бомба «Дрель» была признана новым российским супероружием, которое станет «идеальным при использовании против перемещающегося врага».

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Кошечкина
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Главком ВМФ России назвал угрозой для страны американские ракеты «Томагавк». Чем они опасны?

      Российский врач привязал пенсионера с пневмонией к кровати обрывками простыни

      Члены банды из 90-х предстали перед судом за расправы

      Украина получит бронетранспортеры M577 от Литвы

      Названо идеальное время прогревания машины в мороз

      Женщина испугалась проблем со здоровьем и сбросила 136 килограммов

      Ледяная глыба упала на голову россиянке

      Гособоронзаказ на поставку снайперских винтовок вырос

      Россиянам дали советы при замерзании в квартире из-за соседей

      Девочки-подростки спасли тонувших туристов на острове Барбадос

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости