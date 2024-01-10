Полковник рассказал о российском супероружии будущего

Полковник Литовкин: авиабомба «Дрель» способна пробить почти любую броню

Российская планирующая авиабомба «Дрель» станет супероружием будущего, считает военный эксперт полковник в отставке Виктор Литовкин. Она способна самостоятельно преодолевать большие расстояния, не подвергая опасности самолет, с которого была сброшена, а также пробивать практически любую броню, подчеркнул специалист в разговоре с «Лентой.ру».

«Планирующая авиабомба сбрасывается самолетом и летит самостоятельно до цели определенное количество километров не вертикально, а горизонтально. Она планирует на цель, заложенную в программе. Это делается для того, чтобы самолет не заходил в зону действия систем противовоздушной обороны (ПВО) противника», — объяснил Литовкин.

Он рассказал, что российская авиабомба «Дрель» получила свое название из-за способности пробивать практически любую броню, будь то металл, бетон или земля. Она также способна поражать несколько целей одновременно.

«"Дрель" глубоко проникает в почву, различные защитные сооружения, пробивает бетон, металлическую броню. Приближаясь к цели, она может разделиться на определенное количество таких же бомб меньшего диаметра. Они тоже планируют и пробивают что угодно. Например, идут 10 танков на марше. Обычная бомба попадет в один-два танка, эта уничтожит все 10», — заключил полковник.

Ранее в госкорпорации «Ростех» сообщили, что серийное производство авиабомбы «Дрель» начнется в 2024 году. В компании уточнили, что оружие прошло все определенные заказчиком испытания, а в настоящее время ведется разработка линейки боевых частей под нее.

В июне 2021 года в публикации американского журнала The National Interest планирующая бомба «Дрель» была признана новым российским супероружием, которое станет «идеальным при использовании против перемещающегося врага».

