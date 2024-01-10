Тарасова ответила осудившему допуск россиян до Олимпиады латвийскому фигуристу
Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова ответила латвийскому фигуристу Денису Васильеву, который осудил решение Международного олимпийского комитета (МОК) по допуску российских спортсменов к летним Играм 2024 года. Ее слова приводит «Матч ТВ».
Специалист назвала Васильева мерзавцем. «Мы давно знали, какой он человек», — добавила Тарасова.
Васильев высказался о допуске россиян 10 января. По мнению спортсмена, в данный момент для этого неподходящее время. «Лично я не могу от всей души сказать: все хорошо, давайте снова кататься вместе», — отметил фигурист.
8 декабря МОК объявил о допуске россиян и белорусов к Играм в Париже. Они смогут принять участие в турнире как индивидуальные нейтральные спортсмены. При этом до соревнований не будут допущены атлеты, поддерживающие спецоперацию на Украине, а также имеющие связи с вооруженными силами или органами безопасности России и Белоруссии.