Тарасова ответила осудившему допуск россиян до Олимпиады латвийскому фигуристу

Тарасова назвала мерзавцем осудившего допуск россиян до ОИ фигуриста Васильева

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова ответила латвийскому фигуристу Денису Васильеву, который осудил решение Международного олимпийского комитета (МОК) по допуску российских спортсменов к летним Играм 2024 года. Ее слова приводит «Матч ТВ».

Специалист назвала Васильева мерзавцем. «Мы давно знали, какой он человек», — добавила Тарасова.

Васильев высказался о допуске россиян 10 января. По мнению спортсмена, в данный момент для этого неподходящее время. «Лично я не могу от всей души сказать: все хорошо, давайте снова кататься вместе», — отметил фигурист.

8 декабря МОК объявил о допуске россиян и белорусов к Играм в Париже. Они смогут принять участие в турнире как индивидуальные нейтральные спортсмены. При этом до соревнований не будут допущены атлеты, поддерживающие спецоперацию на Украине, а также имеющие связи с вооруженными силами или органами безопасности России и Белоруссии.