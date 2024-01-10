Тренер «Вашингтона» высказался о состоянии здоровья Овечкина

Тренер «Вашингтона» Карбери рассказал, что Овечкин пропустил две тренировки

Главный тренер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталс» Спенсер Карбери высказался о состоянии здоровья капитана команды Александра Овечкина. Его слова приводит The Hockey News.

По словам специалиста, российский форвард пропустил две последние тренировки из-за повреждения, полученного в матче 7 января. «Сейчас удачное время, чтобы дать ему отдых. Надеюсь, что к следующей тренировке он будет готов», — отметил Карбери.

В ближайшем матче «Вашингтон» 12 января сыграет с «Сиэтл Кракен». Столичная команда имеет в активе 44 очка и занимает десятое место в Восточной конференции.

«Вашингтон» 7 января со счетом 4:3 обыграл «Лос-Анджелес Кингс». Овечкин отметился результативной передачей.