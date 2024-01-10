В Госдуме отреагировали на фото Шнурова в одном носке в 2016 году

Депутат Госдумы Драпеко призвала не наказывать Шнурова за фото в одном носке

Первый зампред комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко отреагировала на фото основателя группы «Ленинград» Сергея Шнурова в одном носке, опубликованное в 2016 году. Своим мнением она поделилась в разговоре с Telegram-каналом «Подъем».

Депутат призвала не наказывать артиста за старый кадр, так как, по ее мнению, восемь лет назад Россия была другой, также как и отношения внутри страны.

«А за старые посты я считаю, не надо наказывать никого. Мало ли что когда было. Поэтому я считаю, что со Шнуровым не надо так. Тем более что у него действительно есть очень талантливые вещи, хорошие», — отметила Драпеко.

При этом зампред комитета ГД по культуре заявила, что лидера группы «Щенки» Максима Тесли, на днях вышедшего на сцену в одном носке, необходимо отправить на фронт.

Дураки они, абсолютные идиоты. Они пытаются схватить хайп на сиюминутной ситуации. Если бы он вышел одетый, может, никто бы не обратил внимание на его исполнение. А теперь все издания повторяют его фамилию. Я считаю, что самое лучшее — назначить ему наказание за оскорбление общественной нравственности, а еще лучше отправить его воевать, в армию на перевоспитание Елена Драпеко первый зампред комитета Госдумы по культуре

8 января солист «Щенков» Максим Тесли вышел на сцену ночного клуба MOD в Санкт-Петербурге в одном носке на половом органе. Однако во время выступления предмет гардероба сполз.

После перфоманса артиста арестовали на десять суток, а также вручили повестку в военкомат.