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12:54, 10 января 2024Спорт

В Грузии высказались о переходе в сборную страны дочери Тутберидзе

Гиоргобиани заявила, что переход Дианы Дэвис в сборную Грузии был непростым

Фото: Dmitry Golubovich / Globallookpress.com

Президент Федерации фигурного катания Грузии Мариам Гиоргобиани высказалась о переходе в национальную сборную страны бывшей российской танцевальной пары Диана Дэвис / Глеб Смолкин. Ее слова приводит РИА Новости.

По ее словам, фигуристы усилили грузинскую команду. «Как проходил переход? Если коротко, непросто. У нас в сборной Грузии почему-то никогда ничего просто не бывает, судьба у нас такая. Слава богу, что результат в данном случае достигнут», — отметила Гиоргобиани.

Дэвис, дочь заслуженного тренера России Этери Тутберидзе, и Смолкин, сын актера Бориса Смолкина, с сезона-2023/2024 представляют Грузию. Смену гражданства 5 мая прошлого года одобрил исполком Федерации фигурного катания России.

Дэвис и Смолкин дебютировали во взрослой сборной России в сезоне-2021/2022. Они стали восьмыми на чемпионате Европы и заняли 14-е место на Олимпийских играх в Пекине. Сезон-2022/2023 спортсмены, живущие в США, пропустили.

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      Алексей Гусев
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