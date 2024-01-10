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00:15, 10 января 2024Наука и техника

В Южной Корее создадут аналог НАСА

Национальное собрание Южной Кореи приняло законопроект о создании аналога НАСА

Фото: NASA / Globallookpress.com

Национальное собрание Республики Корея приняло законопроект о создании отдельного космического агентства, которое станет аналогом Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА). Об этом сообщает агентство Yonhap.

Агентство, которое захотели создать в Южной Корее, получило название Корейское аэрокосмическое управление. Новая структура будет расположена в городе Сачхон на юге страны. Управление откроют в мае или июне.

Отмечается, что Корейский институт аэрокосмических исследований и Корейский институт астрономии и космических наук включат в состав Корейского аэрокосмического управления. Новая структура будет руководить реализацией космической программы страны.

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В декабре стало известно, что Южная Корея успешно испытала твердотопливную ракету космического назначения. Запущенный в ходе теста 100-килограммовый спутник вышел на связь.

В ноябре японская газета Asahi писала, что первый разведывательный спутник КНДР способен различать объекты размером в метры, что хуже характеристик аналогичных космических аппаратов западных стран.

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      Даниил Иринин
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