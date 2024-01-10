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07:38, 11 января 2024Наука и техника

Названо самое переоцененное западное оружие у Украины

Полковник Матвийчук назвал танки Challenger и ЗРК Patriot переоцененным оружием

Фото: Leon Neal / Getty Images

Британские танки Challenger и американские зенитные ракетные комплексы (ЗРК) Patriot оказались самым переоцененным западным оружием в украинском конфликте, считает военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук. В разговоре с «Лентой.ру» он назвал это вооружение малоэффективным.

«Самыми переоцененными оказались танки Challenger и зенитные ракетные комплексы Patriot. Они не справляются со своими задачами. Англичане кричали, что танк Challenger за время своего существования не понес ни одной боевой потери. А здесь подрыв на поле боя, который был совершен нашими ребятами-противотанкистами. Patriot тоже не выполнил ни одной зенитной ракетной задачи», — объяснил он.

По мнению Анатолия Матвийчука, союзники Украины снизят поставки этих вооружений Украине. Великобритания перестанет передавать танки, потому что страна исчерпала запасы этих машин. Что касается США, они тоже вряд ли будут продолжать поставки систем Patriot, поскольку они стоят очень дорого, полагает специалист.

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Украина получила танки Challenger от министерства обороны Великобритании в мае 2023 года. В сентябре российские силы уничтожили первую из таких машин. Challenger 2 — основной боевой танк Сухопутных войск Великобритании. Его разработали в компании BAE Systems в 1994 году. Он оснащен 120-миллиметровой нарезной пушкой и двумя пулеметами. Эффективная дальность стрельбы — 8 километров. Это один из самых тяжелых западных танков.

В апреле 2023 года стало известно, что Киев получил первую американскую систему Patriot. Этот ЗРК разработали в конце 1970-х в США. Изначально комплекс был предназначен для уничтожения авиации противника, однако более поздние его модификации позволяли бороться в том числе и с ракетами.

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