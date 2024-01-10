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16:29, 10 января 2024Мир

Великобритания обвинила хуситов в атаке на свои корабли в Красном море

Министр обороны Шаппс: хуситы атаковали британские корабли в Красном море

Фото: Khaled Abdullah / Reuters

Британские корабли в Красном море были атакованы йеменскими повстанцами-хуситами, заявил министр обороны страны Грант Шаппс. Его слова приводит Reuters.

Атаке подвергся корабль королевского флота HMS Diamond.

Шаппс отметил, что, по данным его ведомства, атака на британский корабль была лишь частью «масштабного удара по всему судоходству в регионе».

Ранее Центральное командование США (CENTCOM) заявило, что в южной части Красного моря суда подверглись новым атакам хуситов. Уточняется, что запуск был совершен из части Йемена, контролируемой хуситами, и был направлен в морской район, где проходят десятки торговых судов.

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      Алевтина Запольская
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