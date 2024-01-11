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04:22, 11 января 2024Мир

В США впервые проведут казнь заключенного с помощью азота

В США 25 января впервые проведут казнь заключенного с помощью азота

Фото: Pixabay

Суд в американском штате Алабама не стал запрещать проведение первой в истории США казни заключенного с помощью азота. Она должна состояться 25 января, сообщает РИА Новости.

Уточняется, что казнь состоится над Кеннетом Юджином Смитом, совершившим в 1988 году убийство женщины, которое заказал ее муж-священник с целью получить страховку и выплатить имевшиеся долги. Осужденный предпринял попытку добиться судебного запрета на проведение казни, однако суд отклонил его ходатайство.

Ранее суд американского штата Оклахома оправдал 71-летнего Глинна Симмонса, отсидевшего в тюрьме 48 лет за убийство. Как уточнили журналисты, суд принял решение на основании конкретных и убедительных доказательств. По словам судьи округа Оклахома Эми Палумбо, преступление, в котором был обвинен американский гражданин, а затем приговорен к заключению и помещен в тюрьму, совершено не Симмонсом.

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      Марина Совина
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