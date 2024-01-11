Под Петербургом мужчина таскал за волосы и избивал шестилетнюю падчерицу

В Гатчине мужчина таскал за волосы и избивал падчерицу, ее спасли соседи

В Гатчине под Санкт-Петербургом пьяный мужчина избивал и таскал за волосы шестилетнюю падчерицу. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

По его данным, мужчина издевался над ребенком в доме на улице Филиппова. Он таскал ее за волосы, бил по спине, голове и лицу. Девочка кричала и просила о помощи — это услышали соседи, которые сообщили о произошедшем в полицию.

Мужчину задержали, а пострадавшую шестилетнюю девочку доставили в больницу, где у нее диагностировали ушибы и ссадины. Известно, что матери девочки в момент истязания ее дочери дома не было.

Ранее в Красноярске отчим избил 13-летнюю падчерицу головой о холодильник и оттаскал ее за волосы, на видео это сняла мать девочки. В сеть ролик попал с помощью знакомой семьи — ей переслала его мать пострадавшей девочки. После этого ситуацией заинтересовались сотрудники правоохранительных органов.