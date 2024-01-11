Привычку пить кофе сразу после пробуждения назвали вредной

Эксперт по сну Рекс Исап посоветовал пить кофе через час после пробуждения

Эксперт по сну Рекс Исап назвал привычку пить кофе сразу после пробуждения вредной. Слова специалиста приводит издание Metro.

Исап посоветовал после пробуждения не спешить идти на кухню наливать кофе. По его словам, в момент пробуждения в организме повышается уровень гормона стресса кортизола, из-за чего человек становится более сосредоточенным. «Кофе при таком высоком кортизоле не будет иметь бодрящего эффекта. Также его употребление может стать причиной выработки толерантности к кофеину», — объяснил эксперт.

Исап убежден, чтобы почувствовать воздействие напитка, лучше пить его в первой половине дня, но не ранее чем через час после пробуждения. По его словам, этого времени достаточно, чтобы в организме снизился уровень кортизола и повысилась восприимчивость к кофеину.

Также Исап предупредил, что не следует пить кофе во второй половине дня, поскольку за ощущение сонливости отвечает вещество аденозин: чем его больше, тем утомленнее себя чувствует человек. Кофеин блокирует рецепторы, которые улавливают аденозин, тем самым маскируя усталость, но не устраняя ее.

Ранее врач-кардиолог Асият Хачирова рассказала, что людям с заболеваниями сердца необязательно отказываться от кофе. По ее мнению, пациенты могут подобрать индивидуальную безопасную дозировку кофеина.