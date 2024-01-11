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10:02, 11 января 2024Наука и техника

В России рассказали о преимуществах бомбы «Дрель»

Артамонов: преимущество кассетной авиабомбы «Дрель» заключается в ее точности

Фото: Дмитрий Решетников / ТАСС

Российская планирующая авиационная бомба «Дрель» отличается более высокой точностью, чем свободнопадающие боеприпасы. О преимуществах кассетного боеприпаса рассказал военный эксперт Александр Артамонов в беседе с NEWS.ru.

«Преимущество "Дрели" в том, что у нее более высокая точность, чем у обычных боеприпасов. Однако "Дрель" — не совсем планирующая бомба. Вот управляемые авиабомбы ФАБ-500 или ФАБ-1500 можно назвать планирующими в полной мере, так как у них есть соответствующие модули, с помощью которых ими можно управлять. Эффективность же "Дрели" ограничена», — сказал он.

Артамонов отметил, что еще в 1980-х в США разработали авиационный комплекс Assault breaker, позволявший обнаруживать цели и поражать их самонаводящимися боеприпасами. По его словам, «Дрель» работает по такому же принципу, поэтому ее эффективность возрастает при использовании против нескольких целей.

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«Дрель» несет 15 самонаводящихся боевых элементов, которые отделяются от бомбы на конечном участке траектории. Они спускаются к цели на парашютах, наводясь при помощи датчиков. Дальность планирования бомбы, которая наводится на цель при помощи глобальной навигационной спутниковой системой ГЛОНАСС, составляет 30 километров.

Ранее в госкорпорации «Ростех» сообщили, что серийное производство планирующей авиабомбы «Дрель» для целей специальной военной операции начнется в 2024 году.

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      Даниил Иринин
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