Российским нефтяникам вернули из бюджета полтора триллиона рублей

Российские нефтяники получили 1,6 трлн рублей по топливному демпферу за 2023 год

По итогам 2023 года выплаты российским нефтяникам в рамках демпферного механизма составили 1,588 триллиона рублей, что почти на 500 миллиардов меньше (2,171 триллиона), чем годом ранее. Такая статистика приводится на сайте Минфина.

Отдельно в декабре выплаты показали второй за год результат — 258,2 миллиарда рублей, больше было только в сентябре — 298,7 миллиарда. В первую половину года в среднем компенсации в месяц были менее 100 миллиардов рублей. В 2021 году выплаты составляли 674,5 миллиарда рублей, а в 2020 — 356,6 миллиарда.

Демпферный механизм предусматривает компенсации нефтяникам в случае, если они продают топливо внутри страны дешевле, чем могли бы поставлять на внешние рынки. В противном случае компании должны выплачивать дополнительные доходы в бюджет.

Весной Минфин задумал сократить выплаты в два раза в связи с тем, что Россия утратила ключевой европейский рынок нефтепродуктов, и стоимость бензина и дизеля там стала неактуальной. Однако к сентябрю в десятках регионов страны сформировался дефицит топлива, а биржевая стоимость поднялась в два раза по сравнению с началом года.

Из-за этого коэффициент 0,5 продержался только один месяц, после чего выплаты стали проводить в прежнем объеме. На этом фоне биржевая стоимость топлива резко снизилась.