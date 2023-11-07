Власти одобрили поправки в закон о налогах для нефтяников

В Госдуме одобрили поправки о возврате выплат по демпферу нефтяникам с октября

Российским нефтяным компаниям могут восстановить компенсирующие выплаты по демпферу в полном объеме с 1 октября — соответствующие поправки в Налоговый кодекс, внесенные правительством, одобрил комитет Госдумы по бюджету и налогам. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на документ.

Кабмин разработал поправки ко второму чтению законопроекта об изменениях в Налоговом кодексе. Демпферные выплаты нефтяным компаниям сократили вдвое с 1 сентября в целях экономии бюджетных средств. Уже в октябре на фоне взлетевших биржевых цен на топливо власти решили отменить меру и возобновить выплаты.

Компенсировать расходы бюджета на выплаты власти будут через сокращение выплат по акцизам в отношении нефтеперерабатывающих заводов, которые не выполняют норму поставок на внутренний рынок 40 процентов светлых нефтепродуктов. В частности, для таких предприятий получаемый обратный акциз будет снижен на 390 рублей за тонну с января по сентябрь 2024 года и на 250 рублей — с сентября 2024 года. Однако мера не касается компаний, доля государства в которых превышает 25 процентов.

Помимо этого, поправки предусматривают новое определение стоимости российской нефти Urals при расчете налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ). Цену Urals предлагается рассчитывать как среднюю арифметическую цену при поставках в северо-западные и южные порты России, увеличенную на стоимость транспортировки морем до роттердамского и средиземноморского рынков. Порядок расчета стоимости транспортировки до Европы будет устанавливать ФАС — минимальная планка составит два доллара за баррель.

Также пополнить казну правительство сможет за счет увеличения НДПИ на газовый конденсат, добываемый «Газпромом», объяснил замглавы Минфина Алексей Сазанов. Налог будет увеличен на коэффициент, равный умноженному на 1,5 коэффициента Кабдт. При этом повышение не будет применяться к компаниям, у которых добыча газа составляет менее 35 процентов от общей добычи углеводородов. Глава комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный в свою очередь отметил, что повышение налога обернется для компании убытком в размере одного триллиона рублей в 2025 году.