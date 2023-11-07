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18:58, 7 ноября 2023Экономика

«Газпрому» предсказали убыток в один триллион рублей

В Госдуме заявили, что в 2025 году убытки «Газпрома» могут достигнуть ₽1 трлн

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

В 2025 году российская энергетическая компания «Газпром» может столкнуться с убытками в размере одного триллиона рублей. Об этом глава Комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный заявил в ходе заседания Комитета Думы по бюджету и налогам, на котором рассматривался рост налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) на газовый конденсат компании. Депутата цитирует ТАСС.

В оценке убытков Завальный ссылается на последнее исследование Института энергетических исследований Академии наук. Депутат рассказал, что убытки энергогиганта увеличатся из-за повышения налоговой нагрузки на компанию, а также снижения выручки от экспорта газа и обязательств по газификации.

Ранее стало известно, что правительство намерено увеличить сборы с «Газпрома» на 70-80 миллиардов рублей в год. За счет этих средств власти смогут компенсировать расходы бюджета на выплаты нефтяникам по демпферному механизму — в целях экономии выплаты с 1 сентября этого года сократили в два раза, однако в условиях топливного кризиса правительство решило вернуть прежний формат демпфера с 1 октября.

Спустя день после появления информации о планах властей Комитет Госдумы по бюджету и налогам одобрил поправки, повышающие НДПИ на газовый конденсат «Газпрома». Налог будет увеличен на коэффициент, равный умноженному на 1,5 коэффициента Кабдт, который применяется при расчете НДПИ на нефть. При этом повышение не будет применяться к компаниям, у которых добыча газа составляет менее 35 процентов от общей добычи углеводородов, писал ТАСС.

В конце октября «Газпром» признал, что текущих денег на объявленный уровень расходов не хватает. Компания сообщила, что сокращает инвестиционную программу на 2023 год сразу на 14 процентов (334 миллиарда рублей), до 1,97 триллиона рублей, что является достаточно редким случаем.

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      Мария Грушко
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